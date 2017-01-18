Irak Ordusu: Musul'un doğusunu aldık

Irak Ordusu, Musul'un doğusunu IŞİD'in elinden geri aldığını açıkladı ve kentin batısını da ele geçirmek için hazırlıkların sürdüğünü açıkladı.

Terörle Mücadele yetkilisi Talib Shagati, gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti ikiye bölen Dicle Nehri'nin doğu yakasını ele geçirdiklerini belirtti.

Hükümet güçleri, geçen ay başlattıkları yeni saldırı dalgasında Musul'un doğusunda hızla ilerlemeyi başardı.

Irak'ın en büyük ikinci şehri olan Musul, IŞİD'in Irak'ta elinde tuttuğu son kent.

Shagati, doğu Musul'un "kurtulduğu" haberini kentin doğusundaki Bartalla'da düzenlenen basın toplantısında verdi.

Musulu'un ele geçirilmesi için operasyon geçen Ekim'de, kentin Kuzey ve Batı Irak'ın geniş kesimlerini ele geçiren IŞİD tarafından alınmasından iki yıl sonra başlatılmıştı.

Son yıllarda Irak'ta düzenlenen en büyük askeri operasyona Peşmerge güçleri, Sünni aşiret güçleri ve Şii milisler katılıyor. Operasyonda ABD öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçakları ve askeri danışmanlar da yer alıyor.

Musul operasyonu, IŞİD'in yoğun direnişi karşısında başta yavaş ilerledi. Ancak hükümet güçlerinin Doğu Musul'daki son saldırılarında hızlı ilerleme kaydedildi.

Irak Ordusu geçen Cuma, IŞİD militanlarının karargah ve Iraklı yetkililere göre kimyasal silah üretim tesisi olarak kullandığı Musul Üniversitesi kampüsünü ele geçirmek için oparesyon başlatmıştı.

Dar sokaklarla dolu eski şehrin bulunduğu Batı Musul, hala IŞİD'in kontrolü altında.

Şimdiye dek Musul ve çevresinde yaşayan 100 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve BM yetkilileri hükümet yanlısı güçler kente bastırdıkça bu sayının artacağı uyarısında bulundu.