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Dünya

Irak ordusu: Musul'u IŞİD'den almak için hazırlanıyoruz

Irak ordusunun açıklaması, peşmerge birliklerinin ABD hava operasyonu eşliğinde Musul Barajı'nı IŞİD'den geri almasının ardından geldi

18 Ağustos 2014 18:48

Peşmergenin Musul Barajı’nı ele geçirmesinin ardından, Irak ordusu da Musul kentini IŞİD’den geri almak için saldırıya hazırlandığını duyurdu.

Irak ‘terörle mücadele birimi’ sözcüsü Sabah Nuri, ABD’nin sağladığı istihbarat desteğiyle sıradaki hedeflerinin Musul’u yeniden ele geçirmek olduğunu söyledi.

Nuri, bir süredir uyguladıkları taktiğin IŞİD’in elindeki bölgeleri geri almada işe yaradığını ve aynı taktikle Musul’u da geri almak için saldıracaklarını belirtti.

Musul kenti günlerce süren çatışmaların ardından 10 Haziran’da IŞİD’in eline geçmiş ve daha sonra örgüt Irak topraklarındaki etki alanını genişletmişti.

Irak ordusunun açıklaması, peşmerge birliklerinin ABD hava operasyonu eşliğinde Musul Barajı'nı IŞİD'den geri almasının ardından geldi.

Irak ordu sözcüsü Kasım Atta da, devlet televizyonu Irakiye’ye yaptığı açıklamada peşmerge birlikleriyle Irak ‘terörle mücadele güçlerinin’ IŞİD’i Musul Barajı’ndan çıkardığını duyurdu.

 

ABD havadan destek veriyor

 

Peşmerge birliklerine ABD ordusu da hava saldırılarıyla destek verdi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Barack Obama’nın Musul Barajı çevresindeki IŞİD güçlerine saldırı emrini verdiğini açıkladı.

Açıklamada “Musul Barajı’nın kaybı, çok sayıda sivilin hayatını ve aralarında Bağdat’taki ABD Konsolosluğu’nun da bulunduğu ABD birimlerini tehdit edebilirdi. Irak hükümetinin isteği ve koordinasyonuyla yapılan bu operasyonlar doğası, süresi ve çapı itibarıyla sınırlıdır” ifadeleri kullanıldı.

Mahmur’dan sonra Musul Barajı’nı da IŞİD’den geri alan peşmergenin yeni hedefi IŞİD’in elindeki Sincar’a girmek.

Irak’taki kaos ortamı IŞİD’in peşmerge kontrolündeki Sincar, Mahmur ve Musul Barajı çevresini ele geçirmesinin ardından iyice tırmanmıştı.

 

 

Kaynak: Al Jazeera ve Reuters 

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