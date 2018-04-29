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BBC Türkçe

Irak ordusu Musul'daki Eski Kent'te 'IŞİD'in son kalesini' kuşattı

Askeri yetkililer, Musul'daki Eski Kent'te "IŞİD'in son kalesi" olarak nitelendirilen bölgeyi kuşattıklarını açıkladı. Ordu birlikleri örgüt militanlarıyla sokak sokak savaşarak ülkenin en büyük ikinci kentini 3 yıl sonra geri almaya çalışıyor.

29 Nisan 2018 20:30

Irak ordusu, Musul'daki Eski Kent'te "IŞİD'in son kalesi" olarak nitelendirilen bölgeyi kuşattığını açıkladı. Ordu birlikleri örgüt militanlarıyla sokak sokak savaşarak ülkenin en büyük ikinci kentini 3 yıl sonra geri almaya çalışıyor.

Irak ordusunun 9'uncu birliğinin Dicle Nehri'nin batısındaki El Şifa bölgesini ele geçirdikten sonra Eski Kent'te IŞİD militanlarını tamaman kuşattı.

Şiddetli bir direniş gösteren IŞİD militanlarının Eski Kent'in bütün girişlerini kapadığı ve bölgeye bubi tuzakları döşediikleri düşünülüyor.

Musul'un batısındaki Eski Kent'e saldırı, Irak güvenlik güçlerinin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle aylardır yürüttükleri operasyonun doruk noktası olarak görülüyor.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi üç yıl önce Nuri Camii'nde "halifelik" ilan etmişti ve Musul, IŞİD'in Irak'taki kalesi haline gelmişti.

Eski Kent'te metrekare başına düşen insan sayısının fazla olması ve kentin dar sokaklardan oluşması nedeniyle Irak güçlerinin yavaş ilerlediği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) kentte 100 binden fazla sivilin olduğuna inandıklarını, sivillerin gıda, su ve ilaçlarının tükenmekte olduğunu açıklamıştı.

tutabileceğini belirtti.

Bölgeden yakın zamanda kaçan kişiler de, Eski Kent'teki pek çok kişinin su ve gıda stoklarının tükendiğini kaydetti.

Sivillere eğer ayrılabiliyorlarsa kentten ayrılmaları çağrısı yapıldı.

Öte yandan Musul'da bir mayının patlamasıyla iki gazeteci hayatını kaybetti.

Fransız gazeteci Stephan Villeneuve ve kendisine Irak'ta mihmandarlık yapan gazeteci Bahtiyar Haddad, Irak güçlerinin ilerleyişini takip ederken yaşamını yitirdi.

Eski Kent'in batısında gerçekleşen patlamada iki Fransız gazeteci ise yaralandı.

Gazeteciler için dünyanın en ölümcül ülkelerinden biri olan Irak'ta 2014 yılından beri 27 gazeteci hayatını kaybetti.

4 gazeteci ise Ekim ayında Irak güçlerinin Musul operasyonunu başlatmasından beri öldü.

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