Irak ordusu Musul’da IŞİD’e karşı yeni bir cephe açtı

Musul'un Batı yakasının IŞİD'den tamamen geri alınması için Irak hükümetine bağlı birlikler perşembe günü yeni bir cephe daha açtı. Irak ordusundan yapılan açıklamada Irak ordusu ile polis teşkilatına bağlı ekiplerin bugün Musul’un kuzeyinden başlattıkları taarruzla kentin batısına doğru ilerledikleri bildirildi. İkinci cephenin Musul'un güneyinden kent merkezine doğru ilerleyen CTS elit birliklerini desteklemek amacıyla açıldığı belirtildi. Taarruzun hedefinin Musul’un kuzey batısındaki Mişerfe, Kenise ve Harmat semtlerini ele geçirmek olduğu duyuruldu.

Irak Federal Polis birliklerinin verdiği bilgiye göre taarruzda Hsunah adlı bir kenar mahalle ile yakınlarındaki bir gaz fabrikası IŞİD milislerinden geri alındı.

Irak birlikleri bir süredir Musul’un batı yakasının da IŞİD’in temizlenmesine odaklanmış durumda. IŞİD'in Musul'dan püstürtülmesine yönelik askeri operasyonlar geçen ekim ayı ortalarında başlamıştı. Dicle nehrinin ortasından geçtiği kentin doğusu, Irak hükümet kuvvetleri tarafından ocak ayı sonunda ele geçirilmişti. Ancak sivil nüfusun yoğunluğu nedeniyle Musul'un batı yakasındaki askeri operasyonlar yavaş ilerliyor. ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyona bağlı savaş uçakları da havadan düzenlediği bombardımanlarla Irak kara birliklerine destek veriyor.

BM yetkilileri sadece Musul'un batısındaki IŞİD'in kontrolünde bulunan eski şehir merkezinde yaklaşık 400 bin sivilin mahsur kaldığını tahmin ediyor.

Musul'un tarihi eski şehir merkezinde El Nuri Camii bulunuyor. IŞİD'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi 2014 yılında Irak ve Suriye'de bir hilafet devleti kurduklarını bu camide ilan etmişti.

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afp/reuters/dpa, ÇA/BD