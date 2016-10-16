Irak ordusu Musul'da havadan broşür dağıttı

Irak ordusu, Musul kentinin IŞİD'den geri alınması için başlatılacak operasyon öncesi şehirde yaşayanlara havadan on binlerce broşür dağıttı.

Broşürlerde, Musulluların operasyon sırasında kendi güvenlikleri için almaları gereken önlemler yazıyor.

Musul halkından; pencerlerinin çerçevelerini güçlendirmeleri ve hava saldırılarında bomba düşen yerlerin çevresine en az bir saat gitmemeleri ve zorunlu olmadıkça araç kullanmamaları isteniyor.

Fransız haber ajansı AFP; broşürlerde Musul'da cephedeki son durum ile diğer cephelerdeki "zaferlerden" de bahsedildiğini bildirdi.

Irak ordusu daha önce de gerek Musul'da gerekse de daha sonra IŞİD'den geri alınan kentlerde havadan benzer broşürler dağıtmıştı.

IŞİD, Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u Haziran 2014'te ele geçirmiş, örgütün lideri Ebu Bekir El Bağdadi bu gelişmenin ardından zaferini ilan etmişti.

Musul operasyonunun başlangıç tarihi henüz açıklanmış değil ancak bu operasyonunun her halükarda IŞİD'e karşı girişileceklerin en zorlusu olması bekleniyor.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Musul'un kurtarılmasının zamanı geldi" yazmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Musul'u Musulludan alıp birilerine vermenin hesapları var. Biz de 'Hayır' diyoruz" ifadelerini kullanmış, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ise Türk askerlerinin operasyona katılmalarına izin vermeyeceğini söylemişti.

Öte yandan, Musul operasyonun insani bir krize yol açmasından da korkuluyor.

Birleşmiş Milletler daha önce, kış ayları yaklaşırken operasyon sonucu belki de bir milyon kişinin evlerini terk etmek zorunda kalacağı uyarısında bulunmuştu.