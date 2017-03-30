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Dünya
Deutsche Welle

Irak ordusu Musul'da ağır silah kullanmayacak

Irak ordusu Musul harekatında sivillerin IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanılması nedeniyle ağır silah kullanmayacağını duyurdu.

30 Mart 2017 17:56

IŞİD'in Irak'taki kalesi sayılan Musul'u kurtarmak için harekât başlatan Irak ordusunun sivil can kaybının artması üzerine artık ağır silah kullanmayacağı açıklandı. Tuğgeneral Muhammed Caburi savaş taktiğindeki değişiklikle ilgili emrin muharip birliklere iletildiğini ve Musul operasyonunda roket ve tahrip gücü yüksek cephane kullanılmayacağını belirtti. Tuğgeneral Caburi IŞİD'in sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle ağır bombardımanı durdurduklarını kaydetti.

17 Mart'ta Musul'un batısında meydana gelen son derece şiddetli patlama 100’den fazla sivil hayatını kaybetmişti. İnsan hakları aktivistleri tarafından yapılan açıklamada patlamadan ABD ile Irak ordusu tarafından açılan ateşin sorumlu olduğu belirtilmişti.

Uluslararası Af Örgütü de Musul'u IŞİD'den geri alma operasyonu sırasında Iraklı güvenlik güçlerini ve ABD'nin öncülük ettiği askeri koalisyonu sivillerin korunması için yeterli önlemleri almamakla suçlamıştı.

ABD de sorumluluğunu kabul etti

IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun ABD'li komutanı Korgenaral Stephen Townsend da çarşamba günü yaptığı açıklamada, Musul'ın batısında sivillerin ölümünde sorumlulukları olduğunu kabul etmişti. Korgeneral Townsend, Irak'ın en büyük ikinci kenti olan Musul caddelerinde yaşanan çatışmaların İkinci Dünya Savaşı'ndan beri "en önemli sokak çatışmaları” olduğunu ifade ederek, 35 yıllık görev süresi boyunca muhtemelen karşılaştığı "en zorlu ve kanlı yakın çarpışma” olduğunu da sözlerine eklemişti.

Musul harekâtı 2016 yılının Ekim ayında başlamıştı. Geçen hafta Musul sivil savunma merkezinden yapılan açıklamada Musul'un batısını hedef alan harekâtta Şubat ayından bu yana 300 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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