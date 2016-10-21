Irak ordusu Musul'a ilerliyor

Irak ordusu Musul'u terör milisi IŞİD'den kurtarma operasyonunun dördüncü gününde operasyonun başarıyla ilerlediğini duyurdu. Başbakan Haydar El İbadi ordunun beklendiğinden daha hızlı ilerlediğini söyledi. Hükümet kuvvetleri IŞİD'i Bartalla'dan sürerken peşmerge güçleri de terör milisinin hakim olduğu Musul'un kuzeyindeki köylere saldırdı.

Irak Başbakanı Paris'teki Musul'un geleceği konulu uluslararası buluşmaya gönderdiği video mesajında, "Beklediğimizden ve planladığımızdan daha çabuk ilerliyoruz”, dedi. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi aşırı beklentilere kapılmanın yanlış olacağını belirterek, "Musul alınınca IŞİD ile mücadeleyi son ermiş saymak hata olur”, dedi.

Irak ordusu ve uluslararası koalisyon İslamcı terör örgütünün ülkedeki son kalesini de geri almak için pazartesi günü operasyon başlatmıştı. Paris'teki Musul'un geleceği konulu konferansa aralarında Türkiye, ABD, körfez ülkeleri ve İran'ın da bulunduğu 20 devlet katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande konferanstaki konuşmasında, ‘İslamcı örgütü en önemli merkezinden vuracağı için Musul harekâtının belirleyici olacağını, ancak IŞİD militanlarının Musul'a 200 km mesafedeki Suriye kenti Rakka'ya kaçabileceklerini' söyledi. Amerikan ordusundan yapılan açıklamada çok sayıda IŞİD elebaşının harekât başladıktan sonra Musul'dan kaçtığını duyurmuştu.

Sivillerin durumu endişe veriyor

Irak birliklerinin, 2014 yılının ağustos ayında IŞİD'in işgal ettiği ve nüfus çoğunluğunu Hıristiyanların oluşturduğu Bartalla'yı terör milisinden geri aldığı bildirildi. Kentte yaşayanlar IŞİD saldırısı karşısında kaçmak zorunda kalmışlardı. Irak birlikleri Perşembe günü güneyden de Musul'a ilerlemeye başladı. ABD'nin liderliğindeki IŞİD ile mücadele koalisyonunun havadan desteklediği Peşmerge de Musul'un kuzeyindeki yerleşim birimlerine saldırıya geçti.

Uluslararası yardım kuruluşları taraflara sivillerin korunması için çağrıda bulundu. Oxfam, Save the Children ve diğer yardım örgütleri, yarıya yakını çocuk ve gençlerden oluşan 1,2 milyon Musullunun büyük tehlike içinde olduğunu duyurdu. Şimdilik kitlesel kaçışların görülmediğini açıklayan BM kaynaklarınca Musul'un güneyinden 1.900 dolayında Iraklının kaçtığı belirtildi.

Musul'u kurtarma harekatında izlenecek askeri stratejiyi görüşmek üzere çok sayıda ülkenin Savunma Bakanları Salı günü Paris'te bir araya gelecekler. Buluşmaya ABD Savunma Bakanı Ashton Carter ve Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in de katılmaları bekleniyor.

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DW, AFP/AG, BÖ