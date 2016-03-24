Irak ordusu Musul'a ilerliyor



Irak ordu sözcüsü, IŞİD'den Musul'u geri almak için harekât başlatıldığını duyurdu. Irak ordusunun harekete geçmesi uzun zamandır beklenmekteydi.

Irak Genel Kurmay Başkanlığı sözcüsü General Yahya Resul Musul'un doğusunda yer alan Mahmur'un eteklerindeki birçok köyün geri alındığını söyledi. Sözcü harekâtın ABD tarafından havadan desteklendiğini belirtti, ancak harekâtla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. Son derece zor ve yıpratıcı harekâtın ne kadar süreceğinin tahmin edilemeyeceği belirtiliyor.

Bağdat'ın 360 kilometre kadar kuzeydoğusundaki Musul Irak'ın nüfusça ikinci büyük şehri olup 2014 yılında IŞİD tarafından ele geçirilmişti. Musul aynı zamanda IŞİD'in ilan ettiği hilafet devleti topraklarındaki en büyük şehir konumunda.