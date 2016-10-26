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BBC Türkçe

Irak ordusu Musul çevresindeki köyleri boşaltıyor

Ordu birlikleri, Musul operasyonunun 10. gününde kentin 5 kilometre yakınına ulaştı. Siviller de çevre köylerden tahliye ediliyor. IŞİD militanlarının kaçmaya hazırlandıkları bildiriliyor.

26 Ekim 2016 20:50

Irak ordusu 1000'den fazla sivilin Musul cephe hattına yakın köylerden tahliye edildiğini açıkladı.

Salı günü özel harekât güçleri tarafından tahliye edilen sivillerin yakınlardaki bir kampa yerleştirildiği bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ise Musul operasyonunun başladığı geçen haftadan beri yaklaşık 9000 sivilin yerlerinden olduğunu kaydetti.

Şimdilik çatışmalar Musul çevresindeki kırsal bölgelerle sınırlı. Ancak yardım kuruluşlarının çalışanları, çatışmalar Musul'un yakın çevresinde yoğunlaştıkça bölgeden kaçan sivillerin sayısında büyük artış olabileceğini belirtiyor.

Kürtlerin denetimindeki bir kontrol noktasında Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan 22 yaşındaki Essam Saadou, "Yanımızda hiçbir şey getirmedik. Tüm tehlikelere rağmen yola koyulduk. Sadece arabamız ve üzerimizdeki kıyafetler var. Terörle mücadele güçleri bizi buraya getirdi ve peşmergeye teslim etti" dedi.

AFP ise kontrol noktasından alınan sivillerin otobüslere bindirilerek yakınlardaki kamplara yollandığını bildirdi.

Musul yakınlarındaki Topzava köyünden kaçan 20 yaşındaki kadın Amal Muhammed ise IŞİD'in kadınları peçeli çarşaf giymeye zorladığını söyledi.

Amal Muhammed, "Yakınlarımızı görmek için bile evden dışarı çıkamıyorduk. Evimizin terasına bile çıkmamız yasaktı" diye konuştu.

Genç anne, IŞİD kontrolü altındaki hayatını "Her şey yasaktı" diye özetliyor.

Öte yandan IŞİD yönetiminden kaçan sivilleri barındırmak için hazırlıklar sürüyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Pazartesi günü yaptığı açıklamada BM'nin yakında 150 bin sivili barındırabilecek kapasiteye ulaşacağını söylemişti.

Grandi, 7500 kişinin şimdiden Musul'un çevresinden kaçtığını, bunların 1000'inin Suriye'ye geçtiğini açıklamıştı.

BM'nin tahminine göre Musul'un etrafında 1,5 milyon insan yaşıyor.

AFP'ye göre Irak özel harekât güçleri Musul'dan beş kilometre uzaklıkta. Ajansa konuşan Musullulara göre, IŞİD militanları sakallarını kesiyor ve saklandıkları yerleri değiştiriyor.

Ebu Saif, "Bazı DAEŞ (IŞİD) üyelerini gördüm. Onları son gördüğümden tamamen farklı gözüküyorlardı" dedi.

Musullular ve askeri yetkililer pek çok IŞİD militanının şehirde yer değiştirdiğini, kentin doğusundan Suriye'ye kaçış noktalarına daha yakın olan Fırat Nehri'nin batısına kaçtıklarını söylüyorlar.

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