Irak Ordusu Kürt peşmergelerle IŞİD'e karşı



El Sumaria internet sitesi, Irak Ordusu'nun Samarra ve Tikrit'de kontrolü ele geçirdiğini, Musul'daki IŞİD militanlarına karşı hava saldırısı düzenlendiğini yazdı. Kürt Bölgesel Yönetimini'ne yakın Rudaw internet sitesinde ise Kürt peşmergelerin Irak'ın doğusundaki Celula ile Suriye sınırındaki El Yarubiye kapısında güvenliği sağladığı belirtildi.

IŞİD militanları son olarak Bakuba ve Celula kentlerine kadar ilerlemişti. Bakuba başkent Bağdat'a 60 km. uzaklıkta. Kürt peşmergeler dünden bu yana ülkenin kuzeyinden güneyine doğru ilerliyor. Bölgesel Kürt Yönetimi, sınırları içindeki başta Kerkük olmak üzere kente ve kasabalarda güvenliğin sağlandığını açıkladı. Rudaw internet sitesinde yer verilen bir video, peşmergelerin Celula'da kontrolü nasıl ele geçirdiğini gösteriyor.

Washington Post gazetesi IŞİD'e karşı mücadelede özellikle Kürt peşmergelerin etkili olduğunu, Irak Ordusu'nun çok zayıf kaldığını yazdı.

Irak Başbakanı Nuri El Maliki yaptığı açıklamada, halkı kararlı bir biçimde teröre karşı mücadele etmeye çağırdı. Irak Televizyonu'ndan halka seslenen El Maliki, Samarra'nın IŞİD'den alındığını hatırlatarak, 'Samarra'dan başlayarak terörizmi yenmek için mücadele başlatıyoruz' dedi.

Bu arada çatışmalar nedeniyle Iraklılar'ın kaçışı sürüyor. Musul'un IŞİD'in eline geçmesinin ardından yüzbinlerce Iraklı komşu kentlere akın ediyor. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'ne göre bir milyon Iraklı çatışmalar yüzünden evini terketmek zorunda kaldı.