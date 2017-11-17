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Dünya
Deutsche Welle

Irak ordusu IŞİD'in elindeki son kasabayı da aldı

Irak ordusu, ülkede IŞİD'in elindeki son kasabada da kontrolü tamamen sağladığını açıkladı.

17 Kasım 2017 23:21

Irak ordusu adına açıklamalarda bulunan Korgeneral Abdülemir Raşid Yarallah, Iraklı güçlerin Rava kasabasında kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurdu.

Yarallah, kasabaya saklanan IŞİD'lilerin aranmasına başlandığını bildirdi. Irak ordusu yaklaşık bir hafta önce bu kasabaya harekat başlatmıştı.

ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri, IŞİD'in geçmişte Suriye ve Irak'ta kontrol ettiği toprakların şu an itibarıyla yaklaşık yüzde 96'sını kaybettiğini bildirdi. IŞİD'in sadece iki ülke sınırı arasında kalan çöl bölgelerini elinde tuttuğu belirtiliyor.

IŞİD, Kasım ayı başında Irak'taki El Kaim kentinin kontrolünü kaybetmiş, Suriye'de de hükümete bağlı askeri güçler IŞİD'i ülkenin doğusundaki Deyr ez Zor kentinden püskürtmüştü.

IŞİD karşıtı koalisyonun havadan desteklediği Rava harekatı sırasında ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. El Anbar eyaletindeki Rava kasabası 2014 yılında IŞİD'in eline geçmişti.

dpa,ÇA/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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