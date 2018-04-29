T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Irak ordusu: IŞİD Nuri Camii'ni havaya uçurdu

Irak ordusu, Irak Şam İslam Devleti'nin 3 yıl önce "halifelik" ilan ettiği Musul'daki Nuri Camii'ni ve yatık minaresini havaya uçurduğunu söyledi. IŞİD'in haber ajansı Amaq, caminin ve minarenin yıkılmasında Amerikan uçaklarını sorumlu tuttu.

29 Nisan 2018 20:30

Irak ordusu, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Musul'daki Nuri Camii'ni ve ünlü yatık minaresini havaya uçurduklarını söyledi.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi üç yıl önce Nuri Camii'nde "halifelik" ilan etmişti ve bu görüntü IŞİD'in Irak ve Suriye'deki varlığının simgelerinden biri haline gelmişti.

IŞİD'in haber ajansı Amaq, Orta Çağ'dan kalma caminin ve minarenin yıkılmasından Amerikan uçaklarını sorumlu tuttu.

Irak ordusunun açıklamasında "Daeş (IŞİD'in Arapça kısaltması) terör çeteleri Nuri Camii'ni ve onun tarihi El Hadba minaresini havaya uçurarak tarihi bir suç daha işlediler" dendi.

Açıklamada patlamanın, Eski Kent'te savaşan terörle mücadele ekiplerinin caminin 50 metre kadar yakınındayken meydana geldiği belirtildi.

Irak ordusu bugün daha erken saatlerde Nuri Camii'ne doğru ilerlemekte olduklarını duyurmuştu.

Irak ordusu, Salı günü ise Musul'daki Eski Kent'te "IŞİD'in son kalesi" olarak nitelendirilen bölgeyi kuşattığını açıklamıştı. Ordu birlikleri örgüt militanlarıyla sokak sokak savaşarak ülkenin en büyük ikinci kentini 3 yıl sonra geri almaya çalışıyor.

Musul'un batısındaki Eski Kent'e saldırı, Irak güvenlik güçlerinin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle aylardır yürüttükleri operasyonun doruk noktası olarak görülüyor.

BBC'den Joan Soley, Irak ordusu Musul'a saldırı başlattığında şunları yazmıştı:

"(Irak ordusu) IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin üç yıl önce Nuri Camii'nde konuşurkenki hafızalara kazınan görüntüsünü 'zafer' resmiyle değitirmek için yanıp tutuşuyorlar - bu Irak bayrakları ve güçlerinin aynı noktada özçekim yapacak olmaları ya da camiyi küçük parçalara ayıracak olmaları anlamına gelse bile."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IrakDevletiMusul Nuri CamiiIŞİDAmaqAmerikanEbu BekirNuri CamiiIŞİD IrakSuriyeAmaq OrtaArapçaEl HadbaEski KentSalıMusul Eski KentOrduABDJoan Soley IrakMusul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24