Irak ordusu: IŞİD Nuri Camii'ni havaya uçurdu

Irak ordusu, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Musul'daki Nuri Camii'ni ve ünlü yatık minaresini havaya uçurduklarını söyledi.

IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi üç yıl önce Nuri Camii'nde "halifelik" ilan etmişti ve bu görüntü IŞİD'in Irak ve Suriye'deki varlığının simgelerinden biri haline gelmişti.

IŞİD'in haber ajansı Amaq, Orta Çağ'dan kalma caminin ve minarenin yıkılmasından Amerikan uçaklarını sorumlu tuttu.

Irak ordusunun açıklamasında "Daeş (IŞİD'in Arapça kısaltması) terör çeteleri Nuri Camii'ni ve onun tarihi El Hadba minaresini havaya uçurarak tarihi bir suç daha işlediler" dendi.

Açıklamada patlamanın, Eski Kent'te savaşan terörle mücadele ekiplerinin caminin 50 metre kadar yakınındayken meydana geldiği belirtildi.

Irak ordusu bugün daha erken saatlerde Nuri Camii'ne doğru ilerlemekte olduklarını duyurmuştu.

Irak ordusu, Salı günü ise Musul'daki Eski Kent'te "IŞİD'in son kalesi" olarak nitelendirilen bölgeyi kuşattığını açıklamıştı. Ordu birlikleri örgüt militanlarıyla sokak sokak savaşarak ülkenin en büyük ikinci kentini 3 yıl sonra geri almaya çalışıyor.

Musul'un batısındaki Eski Kent'e saldırı, Irak güvenlik güçlerinin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteğiyle aylardır yürüttükleri operasyonun doruk noktası olarak görülüyor.

BBC'den Joan Soley, Irak ordusu Musul'a saldırı başlattığında şunları yazmıştı:

"(Irak ordusu) IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin üç yıl önce Nuri Camii'nde konuşurkenki hafızalara kazınan görüntüsünü 'zafer' resmiyle değitirmek için yanıp tutuşuyorlar - bu Irak bayrakları ve güçlerinin aynı noktada özçekim yapacak olmaları ya da camiyi küçük parçalara ayıracak olmaları anlamına gelse bile."