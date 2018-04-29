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Dünya
BBC Türkçe

Irak ordusu ile peşmerge arasındaki ateşkese uyuluyor

Irak hükümetine bağlı güçlerle kuzeyde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı peşmerge arasında bugün yürürlüğe giren ateşkese uyulduğu haberleri geliyor.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) bir yetkili, peşmerge ile Irak merkezi hükümetine bağlı güçler arasında bugün başlayan fiili ateşkese uyulduğunu söyledi.

Bugün her ikisi de IŞİD'e karşı ABD koalisyonu içinde yer alan taraflar arasında bir ateşkes anlaşmasına varıldığı açıklanmıştı.

ABD askeri koalisyonunun Bağdat'taki basın sözcüsü Albay Ryan Dillon IKBY'ne yakın Rudaw televizyonuna verdiği demeçte on gün süren çatışmalardan sonra ateşkesin ülkenin kuzeyindeki bütün cepheleri kapsadığını söyledi.

Dillon, şimdi ateşkesin uzatılması ve kalıcı kılınması ve bütün tarafların yeniden IŞİD ile savaşa odaklanması için diyalogu teşvik ettiklerini de kaydetti.

Hükümete bağlı ordu birlikleri ve Şii Haşdi Şabi milisleri Irak merkezi hükümetinin itirazlarına karşın Kürdistan bölge yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumundan sonra 16 Ekim'de başlattıkları bir harekatla statüsü tartışmalı bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmişlerdi.

Irak güçlerinin harekatının statüsü tartışmalı bölgelerin yanısıra sınır kapıları ve belli başlı petrol tesislerinin de Kürdistan Bölgesel Yönetimi güçlerinden alınmasını hedefliyordu.

Tartışmalı bölgeler arasında belki de en önemli görülen Kerkük civarı ve kent merkezi 16 Ekim günü fazla bir direniş yaşanmadan Irak güçlerine bırakılmış, en şiddetli çatışmalar ise peşmergenin Türkiye ve Suriye sınır geçişleri ile bölgenin petrol ihracatında kilit önemdeki bir tesisi savunduğu kuzey batıda yaşanmıştı.

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