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BBC Türkçe

Irak ordusu Havice yakınlarında 400 kişilik toplu mezarlar buldu

Geçen ay Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) kurtarılan Havice yakınlarında, yaklaşık 400 cansız bedenin bulunduğu toplu mezarlara ulaşıldı. Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların Havice'nin biraz dışında, IŞİD'in "infaz bölgesine" dönüştürdüğü bir hav

29 Nisan 2018 20:30

Irak ordusunun geçen ay Irak Şam İslam Devleti'nden (IŞİD) geri aldığı örgütün elindeki son bölgelerden Havice yakınlarında, yaklaşık 400 cansız bedenin olduğu toplu mezarlar bulundu.

Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların Havice'nin biraz dışında, IŞİD'in "infaz bölgesine" dönüştürdüğü bir havaüssünde olduğunu açıkladı.

IŞİD, Havice'nin güneyindeki Reşad Hava Üssü'nü eğitim kampı olarak kullanıyordu.

Mezarlarda bulunanlardan bazılarının üzerinde sivil kıyafetler, bazılarındaysa IŞİD'in ölüm cezası verdiği insanlara giydirdiği üniformalar vardı.

geçen ay kurtarıldı.

Iraklı general Mortada el Luwaibi, kentteki görgü tanıklarının ifadeleri sonrası ordunun toplu mezarlara ulaştığını açıkladı.

IŞİD'den kurtarılan bölgelerde şu ana dek onlarca toplu mezar bulundu.

Associated Press haber ajansı geçen yıl 72 toplu mezardan oluşan bir araştırma raporu yayınladı.

Bazı mezarlarda 5 binden fazla, bazılarında 15 bine yakın ceset bulunmuştu.

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