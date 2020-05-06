Irak ordusu: Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın yakınına üç Katyuşa füzesi düştü

T24 Dış Haberler

Irak Ordusu, başkentte bulunan Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarına üç Katyuşa füzesi düştüğünü duyurdu.

Ordu, Bağdat'ın batısındaki kırsal bir bölgede roketlerin fırlatılması için kullanıldığını düşündükleri bir ateşleyici bulduklarını ifade etti.

Henüz kimsenin üstlenmediği saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay yerine güvenlik güçleri gönderildi. Reuters'ın aktardığına göre güvenlik yetkilileri füzelerin hedefinin havalimanı yakınlarındaki bir ABD üssü olma ihtimali üzerinde duruyor.

İran destekli paramiliter gruplar sıklıkla ABD askerlerinin bulunduğu Irak üslerini ve ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alıyor.