Irak Ordusu, araçlarını bırakıp Basra'dan çekildi iddiası

DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK\'ın Basra kentinde halkın bölgede artan işsizlik ve elektrik kesintisi ile temiz su bulunmadığı gerekçesiyle yaptığı protesto gösterileri sürerken, dünkü olaylarda 7 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı. Olaylara müdahale ede Irak ordu güçlerinin araçlarını bırakarak kentten çekildiği öne sürülürken, IKDP Genel Başkanı Mesut Barzani, \"Dünyanın en zengin kentinde insanların içme suyu bulamaması çok tuhaf\" dedi.

​Irak medyasında yer alan haberlere göre, Basra kentinde işsizlik, elektrik kesintisi ve temiz su bulunmaması nedeniyle günlerdir süren protestolara müdahale için Irak ordusu askerleri kente geldi. Yayımlanan fotoğraf ve görüntülerde, dün gece göstericiler Basra Valilik binasını ateşe verdi. Ordu birlikleriyle göstericiler arasında çıkan olaylarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi de yaralandı. Ordu güçleri, zırhlı araçlarla askeri malzemelerini yol ortasında bırakarak geri çekildi. Söz konusu askeri araçların Kerme askeri Üssü’nden bölgeye geldiği belirtildi. Göstericilerin üsse yürümesi üzerine ordu güçlerinin üssü de boşaltıp çekildiği ifade edildi.

BARZANİ; DÜNYANIN EN ZENGİN KENTİNDE SU OLMAMASI ÇOK TUHAF

Basra\'da yaşanan protestolar ve buna müdahale ile ilgili bir mesaj yayımlayan IKBY eski Başkanı ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani, \"Dünyanın en zengin kentinde insanların içme suyu bulamaması çok tuhaf\" dedi. Mesajında Basra halkının layık olduğu yaşamı sürmeye hakkının olduğunu belirten Barzani, \"Dünyanın en zengin şehrinde insanların içme suyu bulamaması, salgın hastalıkla boğuşması çok tuhaf. Bu mahrumiyet ve ihmalkârlığın hiçbir gerekçesi olamaz. Basra’daki vatandaşlara destek veriyor, her insanın en temel hakkı olan taleplerine saygı duyulup bir an önce yerine getirilmesini umuyoruz. Değerli Basra halkından da insanların hayatını tehlikeye atacak davranışlardan ve şiddetten uzak durmalarını, gösterilerini barışçıl bir şekilde sürdürmelerini talep ediyorum\" ifadelerini kullandı.

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