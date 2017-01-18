Irak: Musul’un doğusu IŞİD’den geri alındı

Irak özel kuvvetleri, Musul'un Dicle Nehri’nin doğusunda kalan bölümünün tamamen IŞİD’den geri alındığını ve Irak ordusunun kontrolüne geçtiğini açıklandı. Terörle Mücadele Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Talib Şeghati, Musul’da gazetecilere yaptığı açıklamada Terörle Mücadele Kuvvetleri’nin kenti ikiye bölen Dicle Nehri’nin doğu yakasının kontrolünü tamamen ele geçirdiklerini duyurdu.

Ordu birlikleri ile kentin kuzeydoğusundaki semtlerde sıkışıp kalan IŞİD militanlarıyla çatışmaların ise sürdüğü bildirildi.

ABD: Irak ordusu bazı ağır kayıplar da verdi

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Bağdat’taki sözcüsü Albay John Dorrian daha önce yaptığı açıklamada, Musul'un Dicle Nehri'nin doğusunda kalan bölümünün yaklaşık yüzde 90'ının geri alındığını açıklayarak, çok yakında doğu bölgelerinin tamamının IŞİD’den arındırılmış olacağını söylemişti. Dorrian, kentin tümünün kurtarılması içinse daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Dorrian, Alman haber ajansı dpa'ya telefonla verdiği mülakatta, Dicle üzerindeki beş köprünün tahrip edilerek IŞİD'in ikmal yollarının kesildiğini kaydetti. Irak ordusunun Musul’da güçlü bir dirençle karşılaştığını ve bazı ağır kayıplar verdiğini belirten Dorrian, aralık ayında birliklerin yapısında yapılan değişikliklerle hızlı ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. ABD'li albay, IŞİD'in her gün biraz daha geri çekildiğini ve son bir buçuk yıldır hiçbir cephede zafer kazanamadığını da açıkladı.

Musul operasyonu geçen yıl Ekim'de başlatılmış, 29 Aralık'ta operasyonun ikinci aşamasıyla taarruza geçilmişti.

"IŞİD'in finansal kaynakları yok edildi"

ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun hava saldırılarının IŞİD’in finansal kaynaklarını da hedef aldığını bildiren Dorrian "Petrol satışı ile para kazanma imkânlarını da yok ettik. Her ay milyonlarca dolar kayba uğramalarını sağladık" diye konuştu.

Irak'ın ikinci büyük kenti olan üç milyon nüfuslu Musul'un tamamının kurtarılmasının hemen gerçekleşemeyeceğini de belirterek, kentteki sivil nüfusun yoğunluğu ve IŞİD’in karşı saldırılarının taarruz hızını yavaşlattığını kaydetti. Dorrian, ayrıca Irak birliklerinin kentteki 250 bin binayı da patlayıcı ve tüneller kazılmış olması ihtimaline karşı aramak zorunda olmasının da ilerlemeyi yavaşlattığını belirtti.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi de salı günü yaptığı açıklamada, Musul’un doğusunun büyük bölümünün ele geçirilmesinden sonra Irak birliklerinin kentin batısına doğru harekete geçtiğini bildirmişti.

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dpa/rtr, BD/BK