Irak Musul Havaalanı'na operasyona başladı

Irak güçleri, Musul'un batısını IŞİD'den (Irak Şam İslam Devleti) geri almak için gerçekleştirdikleri operasyonda Musul Havaalanı'na saldırı başlattı.

Şehrin batısını ele geçirmek için kritik bir önemde olan Musul Havaalanı'nın yanı sıra Irak güçlerinin El Gazlani askeri üssünde de IŞİD militanlarıyla çatışmaya girdiği kaydedildi.

Havaalanı ve El Gazlani üssü Dicle Nehri'nin batısında ve Musul'un güney eteklerinde yer alıyor.

Kullanılmayan havaalanı şehrin güneyine ulaşmak için kritik bir önemde bulunuyor.

Musul'un doğusu geçtiğimiz ay IŞİD'in elinden alınmıştı.

Kentin doğusuna yönelik operasyon geçen yıl 17 Ekim'de başladı.

Şehrin batısını ele geçirmek için 19 Şubat'ta başlatılan operasyonun üçüncü gününde stratejik Ebu Saif kasabası ele geçirilmişti.

Yüzölçümü olarak, doğudan küçük olsa da Batı Musul'da nüfus daha yoğun ve IŞİD yanlısı mahalleler bulunuyor.

Şehrin batı ve doğusunu bağlayan bütün köprüler hava saldırılarıyla yok edildi.

AFP haber ajansı, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ve sahadaki danışmanlarının operasyonda kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Iraklı güçler ile beraber alanda ilerleyen BBC'nin Ortadoğu muhabiri Quentin Sommerville, Twitter'dan havaalanı çevresine giriş yapıldığını duyurdu.

Sommerville, aynı zamanda Twitter'dan paylaştığı karelerde helikopterlerin ve buldozerlerin de operasyona katıldığını aktardı.

Sommerville'e göre Iraklı güçler, IŞİD'in kurduğu bubi tuzakları ve yerleştiği bombalardan kaçınmak için dikkatli bir şekilde ilerliyor.

Sommerville'in paylaştığı görüntülerde Iraklı güçlerin havaalanına giden yolu buldozerlerle bubi tuzakları ve bombalardan temizlediği görülüyor.

BBC'nin muhabiri, Twitter'dan paylaştığı bir karede operasyonun gerçekleştiği alanda IŞİD'in ateşe verdiği bir şeker fabrikasının görüntüsünü de paylaştı.

Musul'da yaşayanlara havadan dağıtılan bildirilerde saldırının gerçekleşeceği haber verilmişti. Askeri yetkililer ise dar sokakların alanı ele geçirmeyi zorlaştırabileceğini sölüyor.

Birleşmiş Milletler, şehirde kapana kısılmış siviller hakkında uyarıda bulunurken bazı raporlar bu sayıyı 65 bin olarak ortaya koyuyor.

160 binden fazla insan ise çoktan evlerinden kaçtı.

Birleşmiş Milletler, Ocak ayının sonunda yaptığı açıklamada ölenlerin yarısının sivil olduğunu kaydetti.