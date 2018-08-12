Irak Merkez Bankası'ndan 'İran' kararı

Irak Merkez Bankası, ABD’nin yaptırım kararının ardından ülkede bulunan bankalara bir yazı göndererek, İranlı banka şubeleriyle dolar alışverişinin yasaklandı.

Irak Başbakanlık Sözcüsü Saad el-Hadisi de yaptığı açıklamada, "Irak, ABD'nin uyguladığı yaptırım sürecinde İran ile ticarette dolar alışverişini durdurmak zorunda kalacak. İran ile bu yaptırımlar varken ticari ilişki düzeyini korumak zor olacak." dedi.

Saad el-Hadisi, ülkesinin, İran ile ticarette yaptırımların etkisini hafifletmek için başka yöntemler geliştireceğini kaydetti.

Çelişkili açıklamalar gelmişti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD'nin İran'a yaptırımlarını uygulayacaklarını ifade etmişti.

Irak Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Ahmet Mahcub, yaptığı yazılı açıklamada ise, "Irak, herhangi bir ülkeye uygulanan ve tüm katmanlarıyla halkına zarar veren her türlü ambargoyu reddediyor. Krizlerde yanımızda duran komşu ülke İran'ın onurlu tavrını da unutmayız" ifadelerini kullanmıştı.