Irak Merkez Bankası, Irak Kürdistanı'ndaki bankalara kapatma emri gönderdi

Irak Merkez Bankası, özel bankalara Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) şubelerini bir hafta içinde kapatmaları emri verdi.

Reuters, Iraklı banka yetkililerine dayandırdığı haberinde, kapatma emrinin dolar satış yasağı ile ilgili olduğunu duyurdu. Yetkililer yasak ile IKBY'ye dolar akışını durdurmanın hedeflendiğini belirtti.

Şubelerin kapatılması için son tarih olarak 14 Kasım verildi. Bu tarihe kadar şubelerini kapatmayan bankalara ceza verilecek.

Hükümetteki bir finans danışmanı "Merkez bankası IKBY'deki yerel banka sektörü ile ilişkilerini yeniden düzenlemek istiyor" dedi.

Merkez Bankası'nın Ekim ayında aldığı dört Kürt bankasına dolar satmama kararının da geçerliliğini koruduğu belirtildi.

IKBY'de 25 Eylül'de yapılan tartışmalı bağımsızlık referandumuna karşı çıkan Bağdat, referandum sonrası bölgeye yaptırımlar uyguluyor. Merkezi hükümete İran ve Türkiye de destek veriyor.

Son olarak IKBY'nin sınırları merkezi yönetimin kontrolüne geçmeye başladı. Iraklı yetkililer 31 Ekim'de Türkiye-Irak arasındaki geçiş noktası olan Habur'un, Irak tarafında bulunan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın kontrolünü peşmerge güçlerinden devraldığını açıkladı.

25 Eylül'de Bağdat'ın ve ABD de dahil bazı ülkelerin tepkilerine rağmen düzenlenenen bağımsızlık referandumunda katılım yüzde 72,62 olmuş, katılanların yüzde 92,7'si oylarını bağımsızlıktan yana kullanmıştı.