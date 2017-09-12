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Dünya
Deutsche Welle

Irak Meclisi IKBY referandumunu tanımayacak

Bağdat yönetimi bugünkü meclis oturumunda Kuzey Irak’ta gerçekleştirilmesi planlanan bağımsızlık referandumuna karşı çıkan bir karar aldı. Kürt yönetiminin ise perşembe günü karşı hamle yapması bekleniyor.

12 Eylül 2017 21:01

Irak Meclisi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumunu yapılan bir oylamada reddetti.

Kürt milletvekiller oylamanın yapıldığı oturumu terkederken, meclis, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye, Irak'ın toprak bütünlüğünü korumak için "gerekli tüm önlemleri” alma yetkisi verdi.

Oturumu terkeden Kürt milletvekilleri, meclis çoğunluğu tarafından alınan kararın bağlayıcı olmadığını savunurken, Iraklı bir milletvekili kararın cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlacağını söyledi.

Karar, referandumun anayasal dayanağının olmadığını ve dolayısıyla anayasaya aykırı olduğunu kaydederken, merkezi hükümetin buna karşılık nasıl önlemler alacağına dair ayrıtılar içermiyor.

Oylamanın ardından bir açıklama yapan ve geçmişte dışişleri bakanlığı ile maliye bakanlığı görevlerinde bulunmuş, günümüzde ise IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı olan Hoşyar Zebari, "Perşembe günü toplandıığında Kürt Parlamentosu bugünkü karara muhakkak bir yanıt verecektir” şeklinde konuştu.

Gerilim artabilir

Türkiye, İran, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Batılı müttefikleri, Kerkük'ü de içine alacak şekilde genişletilen referandumun IKBY ile Bağdat'taki merkezi yönetim arasındaki gerilimi çatışma noktasına kadar götürebileceğinden endişe ediyor.

Türk hükümetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer yetkililer defalarca referanduma karşı çıktıklarını ve bağımsızlığın "vahim bir hata” olacağını vurgulamışlardı.

Endişe edilen bir diğer nokta da referandum neticesinde Kuzey Irak'ta yeni bir bağımsız devlet kurulacak olursa, bunun bölgede yaratacağı siyasi istikrarsızlık ve gerginliğin dikkatleri IŞİD'le mücadeleden başka bir yöne çekeceği şeklinde.

Erbil yönetimi ihtiyatlı ama kararlı

Barzani ise bağımsızlık hedefini provokasyon olmadan ve herhangi bir şekilde çatışmalara sebebiyet vermeden gerçekleştirmek istediklerini birçok kez tekrar etti.

Bir Kürt delegasyonu Ağustos ayında referandumla ilgili olarak Bağdat yönetimini ziyaret ederken, karşı ziyaretin Eylül ayı başlarında Erbil'e yapılması planlanıyordu. Referanduma iki hafta gibi bir süre kalmış olmasına rağmen ikinci ziyeret henüz gerçekleşmedi.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters,AP/ÇÖ,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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