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BBC Türkçe

Irak Meclis Başkanı Cuburi: PKK'ya karşı Türkiye'yle işbirliğine hazırız

Selim Cuburi'nin basın sözcüsü Abdülmelik Hüseyni, Türkiye'ye "PKK'ya karşı işbirliğine hazırız" mesajı ilettiklerini açıkladı. Sözcü, "Ankara'ya PKK'nın faaliyetlerinden duyduğumuz rahatsızlığı ilettik" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Irak Meclis Başkanı Selim Cuburi'nin Türkiye'ye, "PKK'ya karşı işbirliğine hazırız" mesajı ilettiği açıklandı.

Shafak News ve Rudaw'a konuşan Cuburi'nin sözcüsü Abdülmelik Hüseyni, Meclis Başkanı'nın Ankara'ya PKK'nın faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığı da ilettiğini söyledi.

Cuburi Perşembe günü Ankara'ya gitmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü.

Hüseyni görüşmelerde, "Bağdat kendi topraklarında PKK gibi silahlı grupların barınmasını istemiyor" mesajı verildiğini, PKK'nın bölge güvenliğine tehdit oluşturmasından rahatsız olduklarını aktardı.

2014'ten beri Irak Meclis Başkanı olan Cuburi, Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlar için de Türkiye'yle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Irak ile olası bir askeri operasyona yönelik görüşmelerin olumlu geçtiğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin harekatının ardından PKK'nın etkin olduğu diğer bölgelere de operasyon yapılacağını söylemişti.

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