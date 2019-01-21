T24 LogoT24 Logo
Gündem

Irak kuzeyine hava harekatında en az 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- IRAK'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında en az 6 terörist etkisiz hale getirildi

21 Ocak 2019 13:28

ANKARA, (DHA)- IRAK\'ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekatında en az 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerine dün hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, \"Hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA IRAKZap SinatHaftaninHakurkMilli Savunma Bakanlığı IrakınSinatHaftaninAçıklamadaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24