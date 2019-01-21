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Irak kuzeyine hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyine hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi IRAK Kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi

21 Ocak 2019 13:20

Irak kuzeyine hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK Kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerinde düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap, Sinat-Haftanin ve Hakurk bölgelerinde dün hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Açıklamada, \"Hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi, sığınak ve barınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı en az 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

ANKARA, (DHA)

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