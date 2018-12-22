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Irak kuzeyine hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçakları, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK hedeflerini bombaladı

22 Aralık 2018 20:33

ANKARA, (DHA)- TÜRK savaş uçakları, Irak\'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK hedeflerini bombaladı. Bombardımanda 2 terörist etkisiz hale getirildi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak\'ın kuzeyine bugün hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, savaş uçaklarının Metina bölgesindeki terör örgütüne ait silah mevzisi ve mühimmat depolarının vurulduğu bildirildi. Bombardımanda üs bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK\'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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