Irak, Kürt televizyon kanallarının akreditasyonunu iptal etti

Irak Genelkurmay Başkanlığı'nın Rudaw ve Kurdistan 24 televizyonlarının izleyicilere yanlış bilgi aktardıkları ve Irak ordusuna yönelik mesnetsiz suçlamalarda bulundukları gerekçesiyle askeri operasyonları takip etme hakkı tanıyan akreditasyonlarını geri çektiği belirtildi.

Irak Genelkurmay Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, "Rudaw ve Kurdistan 24 televizyonları maalesef kamuoyunun aklını çelmeye devam ediyor ve güvenlik güçlerine mesnetsiz suçlamalar yöneltiyor. Komuta merkezi, medya ve iletişim komisyonuna söz konusu kanalları incelemeye almasını ve yasal tedbir uygulamasını rica etti. Söz konusu iki kanalın ayrıca askeri operasyonların takibi ile ilgili tüm izinleri iptal edilecek" denildi.

“Irak yönetimi insanların olayları duymasını istemiyor”

Rudaw televizyonu daha önce yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaların Irak anayasasıyla çeliştiğini belirtmişti. Verdiği bilgilerin doğru olduğunu ileri süren kanal, Irak yönetimini, insanların belli bir takım olayları duymasını ve görmesini istememekle suçlamıştı. Kanalın yayınladığı haberlerde izinsiz tutuklamalara, kundaklama olaylarına, Kürt kutsal emanetlerine yapılan hakaretlere ve Iraklı askerlerin girdiği kentlerden Kürtlerin toplu kaçışlarına yer verilmişti.

Rudaw, Birleşmiş Milletlere (BM) ve uluslararası medya kuruluşlarına Irak'taki muhabirlik çalışmalarının özgürlüğünü savunmaları çağrısında bulunmuş ve adının lekelenmesine yönelik teşebbüslere yanıt olarak dava açma hakkını saklı tuttuğunu bildirmişti.