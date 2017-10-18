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Dünya

Rudaw, tehditler nedeniyle Kerkük'teki çalışanlarını geri çağırdı

Irak ordusu, Kerkük operasyonunun başarıyla sonlandırıldığını açıklamıştı

18 Ekim 2017 20:45

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw televizyonu, muhabirlerine yönelik tehditler nedeniyle Kerkük'teki tüm çalışanlarını geri çağırdı.

Rudaw'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Rudaw, militanların yönelttiği tehditlerin ardından Kerkük'teki tüm çalışanlarını ve muhabirlerini geri çağırdı" denildi.

IKBY’de 25 Eylül'de yapılan ve yüzde 93 'evet' sonucu çıkan bağımsızlık referandumu sonrası başlatılan operasyonun ardından Irak hükümeti 18 Ekim sabahı Kerkük'te kontrolün tamamen sağlandığını duyurmuştu.

IKBY Başkanı Barzani Kerkük operasyonunun ardından dün yazılı bir açıklama yayımlayarak, "Kürdistan halkı merak etmesin, gereken yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

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