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Dünya

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sözcüsü: Türk askeri uzmanlar Musul polisi ve gönüllülere askeri eğitim vermeye başladı

"Başika ve Duberdan eğitim kampları Irak merkezi hükümeti bilgisi dahilinde kuruldu"

06 Ekim 2016 17:42

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti Sözcüsü Sefin Dizayi, Başika ve Duberdan eğitim kampları Irak merkezi hükümeti bilgisi dahilinde kurulduğunu belirterek, "Türk askeri uzmanlar da her iki kampta Musul polisi ve gönüllü güçlere askeri eğitim vermeye başladı" dedi.

Dizayi, IKBY hükümetinin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DAEŞ'in saldırılarının yoğunluk kazanmasından sonra uluslararası koalisyon güçlerinin yanı sıra birçok ülke Kürdistan bölgesi ve Irak'a askeri yardım, güçlerin eğitilmesi ve donatılması konusunda destek sundu. Bu çerçevede Irak federal hükümeti ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası doğrultusunda Musul kentine yakın Başika ve Duberdan bölgelerinde Musul polisi ve gönüllü güçlerin eğitimi için iki kamp kuruldu." ifadelerini kullandı.

IKBY hükümetinin söz konusu kampların kurulması sürecine yardım edip kolaylık sağladığını belirten Dizayi, "Bu çerçevede Türk askeri uzmanlar da her iki kampta Musul polisi ve gönüllü güçlere askeri eğitim vermeye başladı." dedi.

Türk askerlerinin konuşlandığı kampların Irak Savunma Bakanı tarafından da ziyaret edildiğinin altını çizen Dizayi, "Bu gelişmelerin dışında Kürdistan Başkanlığı ve hükümeti başka bir programdan haberdar değildir." diye konuştu.

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