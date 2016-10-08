Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, en güzelini seçti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından düzenlenen 2016 Kürdistan Güzellik yarışmasında Jalya Sirwan adlı Kürt kadın, rakiplerini geride bırakarak "IKBY 2016 Güzellik Kraliçesi" seçildi. Sirwan, ilk mesajında “Güzellik kraliçesi seçildiğim için çok mutluyum. İleride peşmergelerle omuz omuza çalışacağım, onlara yardım edeceğim” dedi.

IKBY Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle özel bir şirket tarafından düzenlenen yarışmaya, 63 aday arasından finale kalan 11 kadın katıldı.

Organizasyonda Jalya Sirwan adlı Kürt kadın, "IKBY 2016 Güzellik Kraliçesi" seçildi. Sara İskender ise SMS oylamasına göre "Halk Güzeli" kategorisinde birinci oldu.

Dün akşam 11 finalistin katılımıyla düzenlenen yarışmada güzellik tacını takan Süleymaniyeli Jalya Sirwan, ilk demecini verdi.

Jalya, "Güzellik kraliçesi seçildiğim için çok mutluyum. İleride peşmergelerle omuz omuza çalışacağım, onlara yardım edeceğim" dedi.

Kadınlara da bir mesaj veren Jalya, "Umarım artık evde oturmazlar. Çünkü birçok şeyi yapacak güçleri var." diye konuştu.