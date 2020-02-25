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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde Koronavirüs nedeniyle eğitime ara verildi

25 Şubat 2020 16:45

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi hükümeti, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı tüm okullarda eğitime ara verilmesine karar verdi. Tedbir kapsamında İran’la olan sınır kapıları da sıkı gözetim altında olacak.

Rudaw'ın haberine göre, Bakanlar Kurulu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınması gereken tedbirleri görüşmek üzere Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında haftalık olağan toplantı yaptı. Toplantıda, salgına karşı tedbir amaçlı tüm okullarda eğitime ara verilmesi yönünde karar alındığı öğrenildi. 

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