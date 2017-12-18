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Dünya

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde protestolar: Parti binaları ateşe verildi

Binlerce kişi, memur maaşlarının ödenmesinin gecikmesi ve alınan kemer sıkma önlemlerini protesto için sokağa çıktı

18 Aralık 2017 20:42

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) memur maaşlarının ödenmesinin gecikmesini ve alınan kemer sıkma önlemlerini protesto eden binlerce kişi başta Süleymaniye olmak üzere birçok kentte sokaklara döküldü, parti binalarını ateşe verdi. Çıkan olaylarda yaralananlar olduğu bildiriliyor.

13 kentte protesto gösterileri düzenlendiği; Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Goran Hareketi, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan İslami Birliği binalarının göstericiler tarafından ateşe verildiği belirtiliyor.

"Plastik mermi kullanımı sonucu 'ciddi şekilde yaralananlar' var"

Süleymaniye merkezli bağımsız NRT kanalına göre protesto gösterileri düzenlenen diğer bazı kentler; Kalar, Ranya, Tak Tak, Çemçemal, Koya, Revandiz, Halepçe ve Said Sadık.

NRT'ye göre protestocular arasında güvenlik güçlerinin plastik mermi kullanması sonucu "ciddi şekilde yaralananlar" var.

BBC İzleme Servisi'nin (Monitoring) verdiği bilgiye göre ise Pira Magrun, Sangasar ve Said Sadık kentlerinde protestocular güvenlik güçlerine ait binalara da zorla girdi.

Protestocular, IKBY'den, peşmerge güçleri de dahil olmak üzere güvenlik güçlerinin maaşlarında kesintiye gitme planından vazgeçmesini istiyor. Güvenlik güçleri ise protestoculara biber gazıyla müdahale ediyor.

Referandum, ekonomik krizi derinleştirdi

IKBY, 2014'ten beri Bağdat'ın bütçe kesintileri, göçmenler ve yerlerinden olan kişilerin getirdiği yük ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ekonomik kriz içerisindeydi.

Bölgede yapılan referandumun ardından petrol zengini Kerkük vilayetinin yönetiminin askeri operasyon sonucu Bağdat hükümetine geçmesi de krizi derinleştirmişti.

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