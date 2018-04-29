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BBC Türkçe

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani: Referanduma gidiyoruz, tehdit olmadığımızı kanıtladık

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı. Barzani, "Sadece bağımsızlık yoluyla güvenliğimizi sağlayabiliriz. Türkiye'ye ve uluslararası topluma, istikrarı tehdit etme

29 Nisan 2018 20:30

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani, bağımsızlık referandumunu planladıkları gibi yarın yapacaklarını açıkladı. Barzani, "Türkiye'ye ve uluslararası topluma, istikrarı tehdit etmediğimizi kanıtladık" dedi.

IKBY'nin başkenti Erbil'de bir basın toplantısı düzenleyen Barzani, "Sadece bağımsızlık yoluyla güvenliğimizi sağlayabiliriz" diye konuştu.

Irak'ın demokratik değil mezhepçi bir devlet olduğunu iddia eden Barzani, yine de referandumda çıkacak sonucu hayata geçirmeden önce Bağdat yönetimi ile görüşmeler yapacaklarını söyledi.

Barzani, "Ancak Bağdat'la asla, başarısız olmuş bir ortaklığı yeniden müzakere etmeyeceğiz" dedi.

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Irak'a komşu ülkelere de seslenerek, Irak Kürtlerinin uluslararası sınırlara yönelik yasalara saygılı olacağını da vurguladı.

Mesud Barzani, Türkiye'nin kendileriyle sınırı kapatmamasını umduklarını, karşılıklı ticaretin iki tarafın da çıkarına olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım ise daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi Mamak 6. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir statü değişikliği, herhangi bir şekilde yeni oluşumlar, asla ve asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayri meşrudur, yok hükmündedir" demişti.

Barzani ise basın toplantısı öncesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi Jan Kubis'i kabul etmişti.

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