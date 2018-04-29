Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumu tarihini açıkladı: 25 Eylül

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de bağımsızlık referandumu yapılmasını kararlaştırdı.

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanı Hemin Hawrami, Twitter hesabından, "Önemli bir haber. Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu 25 Eylül 2017'de yapılacak" diye yazdı.

Haber ilk olarak IKBY'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu tarafından duyuruldu.

Bağımsızlık referandumunun tarihinin, Barzani'nin Kürt siyasi parti liderleriyle yaptığı toplantıda belirlendiği bildirildi.

Rudaw'ın haberine göre, Iraklı Kürtler 6 Kasım'da da başkanlık ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek.

Irak'ta merkezi hükümet ise Kürt bölgesinde bağımsızlık referandumu yapılmasına şidddetle karşı çıkıyor.

Referandum; Erbil, Duhok, ve Süleymaniye vilayetlerinde yapılacak. Reuters ajansına konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, referandumda oy kullanılacak yerler arasında Kerkük'ün de olduğunu söyledi.

Üst düzey Kürt yetkililerden eski Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Nisan ayında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, bağımsızlık referandumunun bu yıl yapılacağını söylemişti.

Irak'ta Saddam Hüseyin rejimini deviren ABD işgali sonrası ülkenin yeni anayasası 2005 yılında kabul edildiğinde, Kerkük ve diğer "tartışmalı" bölgelerin akıbeti başlangıçta 31 Aralık 2007 tarihine kadar yapılacak bir referanduma bırakılmıştı.

Ancak söz konusu referandum bir türlü yapılmamıştı.

Irak Anayasası'nın 140'ıncı maddesi, Kerkük'ü "bir bölgeye bağlı olmayan vilayet" olarak tanımlıyor.

Nisan ayında Kerkük'teki bazı kamu binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayraklarının asılması, Bağdat'taki merkezi hükümet ile İran ve Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Kerkük üzerinde hak iddia etmenin bedelinin ağır olacağını ifade ederek, "Oradaki o bayrağın sahipleri şunu bilsinler ki bölücülük yapıyorlar. Ben bölgesel Kürt yönetimine sesleniyorum. Bu yanlıştan bir an önce dönün" demişti.

Erdoğan, "Kerkük Kürtlerindir safsatasına biz Türkiye olarak uymuyoruz" şeklinde konuşmuştu.