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Politika

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ABD'nin itirazına rağmen bağımsızlık referandumunda kararlı

Referanduma Türkiye, Irak, İran ve Suriye de karşı çıkıyor

13 Ağustos 2017 05:13

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin danışmanlarından Hoşyar Zebari, 25 Eylül'de gerçekleşmesi planlanan bağımsızlık referandumunda kararlı olduklarını açıkladı.

Reuters'a konuşan Zebari, "Tarihte bir değişiklik olmayacak" dedi.

Fransız haber ajansı AFP, Mesud Barzani'nin ofisi de yazılı bir açıklama yaparak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un kendilerinden referandumu ertelemelerini talep ettiğini, Barzani'nin ise "Kürdistan bölgesinin halkı buna karşılık garantiler ve gelecekleri için alternatifler talep eder" diye yanıt verdiğini aktardı.

AFP'ye göre bazı Iraklı Kürtler, bağımsızlık referandumunun Bağdat'a karşı diğer konularda müzakerelerde kullanılacak bir kart olması amacıyla ilan edildiğini düşünüyor.

Referanduma ABD'nin yanı sıra bölgede Kürt nüfusuna sahip olan Türkiye, Irak, İran ve Suriye de karşı çıkıyor.

Bu hafta için Barzani ile telefonda görüşen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, bağımsızlık referandumunun bölgede IŞİD'le mücadele gibi önceliklerin arka planda kalmasına yol açacağı çekincesini iletmişti.

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