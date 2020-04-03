Irak, "Koronavirüs vakaları açıklanandan daha fazla" haberinin ardından Reuters'ın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu

Irak, ülkede açıklanan yeni tip Koronavirüs vaka sayısının gerçeği yansıtmadığına yönelik haber yapan Reuters haber ajansının 3 ay boyunca Irak'ta faaliyetini durdurdu.

Irak'ta resmi verilere göre ülkedeki Koronavirüs vakaları 772 olarak kaydedilirken Reuters ajansı vaka sayısının binleri aşabileceğini belirtti. Irak, haberin ardından Reuters'ın ülkedeki çalışmalarını 3 ay süreyle durdurdu.

Reuters'ın haberinde belirtildiği gibi geçen hafta The Guardian gazetesi de Irak, Lübnan ve Suriye'de Koronavirüs vakalarının resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceğine dair bir haber yapmıştı. Üç ülkenin de bölgede salgının merkezi olan İran'dan gelen insanlar nedeniyle vaka sayısında artış görebileceği belirtilmişti.