Irak: Kerkük petrolleri için BP'yle görüşmeler yapacağız

Irak Petrol Bakanı Cabbar El-Luaybi, geçen hafta Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) alınan Kerkük'te yeni petrol sahaları açılması için İngiliz petrol şirketi BP'yle bugün görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

El-Luaybi, görüşmelerde bölgede petrol üretiminin artırılmasına odaklanılacağını söyledi. Kerkük'te günlük petrol üretiminin günde 470 bin varilden 750 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

El-Luaybi, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) son birkaç yıl içinde petrol ihracatından, bağımsız olarak elde ettiği gelirler konusunda Erbil'le görüşmeler yaptıklarını da söyledi.

Peşmerge güçleri, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarından kaçan Irak birliklerinin terk ettiği Kerkük'ü 2014'te savaşmadan ele geçirmişti.

IKBY 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuna Kerkük'ü de dahil etmiş, referandumdan yüzde 92 "Evet" oyu çıkmıştı.

Bağdat yönetimi referandumu "yasa dışı" ilan etmiş; Irak ordusu, Şii Haşdi Şabi milisleriyle başlattığı harekatla geçen hafta petrol zengini vilayetin tamamını geri almıştı.