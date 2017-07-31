Irak ve İran'dan 'Kerkük petrolü' anlaşması

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük yataklarındaki petrolün ihracatıyla ilgili İran ile yeni bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, Irak'ın Basra'daki Sindibad ve Diyala'daki Nefthane yataklarından petrol ihracatına başlamak için ön anlaşma imzalandığı ve gelecek yılın son çeyreğinde nihai anlaşmanın yapılmasının planlandığı ifade edildi.

Rudaw Türkçe'de yer alan habere göre İran Petol Bakanı Bejen Zengen, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, ''Görüşmede hem petrol pazarı hem de ikili çalışmalar gibi farklı konuları ele aldık. Daha önce kararlaştırılan Kerkük - İran Petrol Boru Hattı'nın inşasının uygulanmasıyla ilgili yeni anlaşma yapıldı. Bu kapsamda konuyla ilgili araştırma yaparak, iki ülkeye rapor halinde sunmak üzere uluslararası danışmanların araştırma yapılmasına karar verildi.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Irak petrolünün bir bölümünün Basra-Abadan petrol boru hattı aracılığıyla taşınacağını dile getiren Zengen, İran doğal gazının Irak'a ihraç edilmesinin de gündeme geldiğini ifade etti.