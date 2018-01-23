Irak istedi, Türkiye Ilısu Barajı'nda su tutma işlemini 3 ay erteledi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE, Dicle Nehri üzerinde ana gövdesi Mardin\'in Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu köyünde Ilısu Barajı\'nda su tutma işlemini bu yılın Mart ayında yapmayı planlarken, Irak Başbakanı Hayder Ebadi\'nin isteği üzerine baraj için su tutma işlemini Haziran ayına erteledi.

Dicle Nehri üzerinde yapılan ve tamamlandığında Batman\'ın tarihi Hasankeyf ilçesini de su altında bırakacak Ilısu Barajı\'nda su tutma işleminin 3 ay ertelendiği ortaya çıktı. Türkiye\'nin Bağdat Büyükelçiliği sosyal medya hesabından Türkçe ve Arapça yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

\"Türkiye\'nin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla Dicle Nehri üzerine inşaa ettiği Ilısu Barajı\'nda su tutma işleminin Mart 2018 sonunda başlaması planlanmaktaydı. Kardeş ülke Irak’ın su alanındaki ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, Irak Başbakanı Haydar Ebadi ve Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan Cenabi’nin taleplerine binaen, Su tutma işlemi Haziran 2018’e ertelenmiştir. Böylelikle Irak yaz mevsiminde ihtiyaç duyacağı su miktarını depolama imkanı elde edecektir.\"

FOTOĞRAFLI