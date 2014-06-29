Irak IŞİD'e Rus savaş uçaklarıyla müdahale edecek

IŞİD'in Irak'ta hızla ilerlemesine karşılık olarak Irak hükümeti Rusya'dan savaş uçağı sipariş etti. Irak Parlamentosu Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Abbas el-Beyati yaptığı açıklamada, "Bugün 10 adet Sukhoi uçağı Irak'a ulaştı, geri kalan kısmı da en yakın zamanda elimizde olacak" dedi.



Anadolu Ajansı'nda yer alan haber göre Beyati, gelişmiş teknolojiye sahip uçaklarla Irak'ın hava gücünde kayda değer bir ilerleme sağlanacağını söyledi.

Beyati, satın alınan uçakların Musul'daki savaşta ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün çöldeki askeri kamplarını hedef almada kullanılacağını kaydetti.

Bir süredir çatışmaların ve otorite boşluğunun yaşandığı ülkede, IŞİD ve bazı aşiret güçleri, Musul, Tikrit, Bakuba ve Telafer kentlerini kontrolü altına almıştı. Bölgedeki Enbar'ın El-Kaim, Rave, Aneh, Ratbe ve Hadise ilçeleri de IŞİD ile yerel silahlı militanların eline geçmişti.

Irak, 2003 yılında gerçekleşen Amerikan işgali nedeniyle hava gücünün büyük kısmını kaybetmişti.