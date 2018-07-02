Irak, IŞİD'e karşı Suriye sınırına dikenli tel örüyor

Irak, IŞİD üyelerinin ülkeye girmesini önleme amacıyla Suriye sınırına tel örgü örmeye başladı.

Irak'ın Anbar vilayetindeki sınır muhafızları sözcüsü Enver Hamid Nayif "Suriye sınırı boyunca dikenli tel ve gözetleme kulelerinin inşasına 10 gün önce başladık" açıklamasını yaptı.

Suriye'den Irak'a girmek isteyen IŞİD üyelerini önleme amacıyla yapıldığı belirtilen sınırdaki güvenlik çitinin 6 metrelik bir sipere ve termal kameralara da sahip olduğu ayrıca insansız hava araçlarının (drone) bölgede gözlem yapacağı belirtildi.

Irak hükümeti IŞİD'e karşı geçen yıl zaferini ilan etse de örgüt hala Suriye'nin doğusundaki çöllük bölgenin bazı kısımlarını elinde tutuyor ve Irak içinde saldırı düzenleme kabiliyetini koruyor.

Irak güçlerinin geçen kasım ayında IŞİD'den geri aldığı sınır kasabası El Kaim'den kuzey yönüne giden hatta şimdilik 20 km.lik el örgü inşa edildi. Irak-Suriye sınırı 600 km. uzunluğunda.

Sözcü Nayif Irak Savunma Bakanlığı ve ABD'nin öncülük ettiği IŞİD'le mücadele koalisyonundan uzmanların 'tel örgülerin etkisini değerlendimek' için bölgeye gidebileceğini de aktardı.

Nayif " Eğer kurulumları onaylarlarsa Suriye sınırı boyunca (inşaata) devam edeceğiz" dedi.

Kurdistan 24'e konuşan Iraklı sınır muhafızlarının komutanı Tümgeneral Hamid Abdullah İbrahim de "Gelecekte ne casuslar, ne kaçakçılar ne de teröristler sınırlarımızdan girebilecek" dedi.

Geçen hafta IŞİD'i,n Irak'ta öldürdüğü sivillerin cesteleri baikent Bağdat'ın kuzeyindeki otoyolda bulunmuş, Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin 'intikam' çağrısının ardından idam cezası almış olan 13 cihatçının cezası infaz edilmişti.

Iraklı Şii lider Ayetullah Ali Sistani'nin temsilcisi Abdül Mehdi Kerbelayi de geçen cuma günü verdiği hutbede "IŞİD'e karşı savaşın onlar yenilse bile henüz bitmediği konusunda uyarımızı yapmıştık" dedi.