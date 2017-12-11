Irak IŞİD'e karşı elde ettiği zaferi ardından geçit töreni düzenledi

Mergim Özdamar / İstanbul, 11 Aralık (DHA) - Irak Başbakanı Haydar el-Abadi Irak\'ın topraklarının IŞİD\'den resmen kurtuluşunu ilan ettikten sonra, Bağdat’ta nihai zaferin kutlandığı bir askeri geçit töreni düzenlendi.

Haydar el-Abadi, IŞİD\'in Irak\'taki sonunun duyurulması için Cumartesi günü uluslararası bir basın toplantısı düzenledi. Abadi, “Askerlerimiz Irak-Suriye sınırları üzerinde tam kontrol sahibi oldular. İslam Devleti’ne karşı savaşın bittiğini ilan ediyoruz. Medeniyetimizi öldürmek isteyen düşmana karşı birlik ve kararlılığımız sayesinde kısa sürede zafer kazandık” dedi.

Irak güçleri, Rus yetkililerin Suriye\'deki isyancıların yenilgisini ilan etmesinden iki gün sonra, Nineveh ile Anbar arasındaki çölü ve Suriye sınırı boyunca kalan alanları geri almayı başardı.

Geçit töreninde canlı yayın yapılmasına rağmen devlet medyası katılamadı. Ayrıca Pazar günü Bağdat\'tan uçan birkaç jet de görüldü.

Abadi Kasım ayında ülkenin IŞİD\'i mağlup ettiğini açıklamıştı fakat nihai zaferin ancak çöl alanlarındaki militanlar temizlendikten sonra kazanılabileceğini belirtmişti.