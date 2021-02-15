Irak'ın kuzeyinde ABD askeri üssünün bulunduğu havaalanına saldırı

Irak'ın Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu bir havaalanına havan topu ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada, Erbil Uluslararası Havalanı yakınına düşen en az 3 havan topu, herhangi bir can kaybına neden olmadı.

Reuters muhabirinin aktardığına göre, saldırı sonrası küçük çaplı bir yangın meydana gelirken, resmi bir yetkili 5 havan topu düştüğünü söyledi.

Rudaw, Erbil Uluslararası Havalimanı yönünde Katyuşa roketlerinin atıldığını ve iki roketin sivil bir yerleşime düştüğünü duyurdu. Rudaw, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Fransız ajansı AFP, saldırının asıl hedefinin Amerikan askerlerinin bulunduğu hava üssü olduğu bilgisini geçti.