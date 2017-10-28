T24 LogoT24 Logo
Dünya

Irak: IKBY 2003 sınırlarına çekilecek

Iraklı ve Kürt yetkililer, peşmergenin tartışmalı bölgelerden çekilişiyle ilgili görüştü

28 Ekim 2017 20:44

Irak ve IKBY (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) yetkililerinin, tartışmalı bölgelerle ilgili bugün görüştükleri açıklandı. AFP'ye konuşan Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin sözcüsü Saad el-Hadisi, "Bu ortak teknik komitenin temel görevi, federal güçlerin sınırlarda şiddet olmaksızın konuşlanmasını sağlamaktır" dedi.

Hadisi, "Federal güçler ile Peşmerge komutanları, yeniden konuşlanmanın barışçıl ve insani bir biçimde olması için görüşüyorlar" dedi.

Hadisi, görüşmelerin amacının Irak Kürdistan bölgesini kuzeydeki Erbil, Duhok ve Süleymaniye'yle sınırlı olduğu 2003'teki mavi hatta dönüş olduğunu söyledi.

IKBY: Görüşmeleri ABD istedi

AFP'nin görüştüğü bir Kürt yetkili ise, görüşmelerde ABD'nin rolüne dikkat çekti. Hem Irak hem de IKBY güçlerinin IŞİD'le mücadelede ABD liderliğindeki koalisyon güçleri tarafından desteklendiğinin altını çizen yetkili, tarafları müzakereye zorlayanın da koalisyon olduğunu söyledi.

ETİKETLER

ıkbyibadiçekilme2003

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24