-IRAK İÇİN PARLAK BİR GELECEK VAR NEW YORK (A.A) - 15.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''(Bugün kabul edilen konsey kararlarıyla) Böylece Irak, uluslararası topluma en etkin şekilde geri dönmektedir, Irak için daha parlak bir geleceğin önümüzde olduğunu söyleyebiliriz'' dedi. Bakan Davutoğlu, New York'ta Türkevi'nde basın toplantısı düzenledi. -GÜVENLİK KONSEYİ ÜYELİĞİ- ABD'nin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı olarak düzenlediği üst düzeyli Irak toplantısına katıldığını, Konsey'in toplantıda 3 önemli karar kabul ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, toplantının Türkiye için önemli olduğunu ifade etti. Irak toplantısının, Türkiye'nin 2 yıllık BM Güvenlik Konseyi üyeliğinin bu düzeydeki son toplantısı olduğunu bildiren Davutoğlu, ''Bu iki yıllık dönem, uzun yıllardan sonra Türkiye'nin üstlendiği en üst düzey uluslararası sorumluluğun en iyi şekilde yerine getirildiği bir dönem oldu. Gerçekten BM Güvenlik Konseyi tarihine iz bırakan bir üyelik gerçekleştirdik, pek çok konuda insiyatifler aldık'' dedi. Türkiye'nin Konsey üyeliği boyunca Haziran 2009 ve Eylül 2010 olmak üzere 2 kere dönem başkanlığı yaptığını hatırlatan Davutoğlu, bu dönem başkanlıkları sırasında 2 kez dışişleri bakanları, bir kez de cumhurbaşkanları düzeyinde zirve toplantıları düzenlediklerini, Konsey'in pek çok komitesine başkanlık yaptıklarını, Afganistan konusunda Konsey'de lider ülke olduklarını, son derece aktif çalıştıklarını kaydetti. Genel Sekreter Ban Ki-mun ile dün yaptıkları görüşmede hem Genel Sekreterin hem de BM yetkililerinin Türkiye'nin Konsey üyeliği vesilesiyle küresel barışa yaptığı katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür ettiğini bildiren Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin 2 yıllık Konsey üyeliği sırasındaki faaliyetleriyle ilgili olarak daha kapsamlı bir rapor hazırlayıp kamuoyunu bilgilendireceklerini söyledi. Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Konsey üyeliği dışında, Türkiye'nin yürüttüğü BM Medeniyetler İttifakı Projesinin büyük ivme kazandığını, ayrıca Finlandiya ile birlikte geliştirdikleri yeni arabuluculuk girişimi çerçevesinde Şubat ayında BM Genel Kurulunda bir karar alınması yönünde çalıştıklarını ifade etti. Türkiye'nin gelecek yıl Mayıs ayında 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına evsahipliği yapacağını hatırlatan Davutoğlu, ''Bu 192 ülkenin de davet edileceği, BM'nin Eylül ayında yaptığı Genel Kurul toplantısından sonra en geniş katılımlı zirve olacak'' dedi. Bakan Davutoğlu, bu kapsamda Türkiye'nin bu zirveyi en iyi şekilde düzenleyeceğini belirtti. BM Nüfus Fonu örgütünün bölgesel merkezinin de İstanbul'a geleceğini hatırlatan Davutoğlu, ''BM'nin, arabuluculuk, barışı koruma girişimleri, nüfus gibi birçok alanlardaki kurumlarının İstanbul'da bölgesel ya da genel merkezlerinin olması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, İstanbul'u uluslararası barış çalışmalarının bir merkezi haline getirmek istiyoruz, BM'nin de bu konuda prensipte olumlu bir yaklaşımı var'' dedi. Davutoğlu, Türkiye'yi çok uzun bir zaman geçmeden tekrar Güvenlik Konseyi üyesi yapmak için çalışmalara da şimdiden başlayacaklarını bildirdi. -IRAK VE JOE BIDEN İLE GÖRÜŞME- BM Güvenlik Konseyi'nin Irak konulu toplantısında Irak'ın istikrarı ve geleceği açısından son derece önemli 3 karar tasarısını kabul ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ''Böylece Irak uluslararası topluma en etkin şekilde geri dönmektedir ve Irak üzerindeki birtakım özel müeyyideler bu vesileyle kalkıyor. Irak için daha parlak bir geleceğin önümüzde olduğunu söyleyebiliriz'' diye konuştu. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Irak konusunu detaylı şekilde ele aldıklarını bildiren Davutoğlu, ayrıca Biden ile Ortadoğu barış süreci, Lübnan, İran'ın nükleer programı çerçevesindeki müzakereler konusunda da görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. -GENEL SEKRETERLE GÖRÜŞME- BM Genel Sekreteri Ban ile son derece kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve Kıbrıs'ta müzakerelerdeki son durumu ele aldıklarını söyleyen Davutoğlu, Ban'ın 18 Kasımdaki üçlü zirveyle ilgili kendisine bilgi aktardığını, kendilerinin de Cenevre'de yapılacak toplantıyla ilgili olarak görüşlerini Genel Sekretere anlattıklarını kaydetti. Görüşmede İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeleri, Irak konusunu, referandum öncesinde Sudan konusunu kapsamlı şekilde ele aldıklarını ifade eden Davutoğlu, ayrıca Lübnan ve Ortadoğu barış süreci konularında da görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bakan, İsrail'in Mavi Marmara saldırısını soruşturan BM Soruşturma Komisyonundan (Palmer Komisyonu) da Türkiye'nin daha etkin bir çalışma temposu beklediğini Genel Sekretere söylediklerini belirtti. -BOSNA HERSEK VE IRAK DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞME- Bakan Davutoğlu, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Sven Alkalaj ile görüşmesinde Alkalaj'ın kendisine Bosna'da seçim sonrasında yürütülen hükümet kurma çalışmaları hakkında bilgi aktardığını, kendisinin de Bosna Hersek'te yapmayı düşündüğü çalışmalarla ilgili Alkalaj'a bilgi verdiğini kaydetti. Davutoğlu, gelecek aylarda Bosna Hersek'i ziyaret etmeyi planladığını bildirdi. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüşmesinde ise hem Irak'taki hükümet kurma çalışmaları, hem de ikili ilişkiler konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Davutoğlu, Zebari'nin Türkiye'ye olumlu ve yapıcı katkıları dolayısıyla teşekkür ettiğini, ayrıca Irak'ta hükümetin kurulmasının ardından Türkiye ile ilişkileri daha da ivme katacak şekilde ilerletebilmek için şimdiden çalışmalara başlama kararında olduklarını yinelediğini söyledi. Davutoğlu, bu kapsamda New York'ta son derece verimli bir 24 saat geçirdiklerini ifade etti ve ardından soruları yanıtladı.