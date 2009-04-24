İrak hükümetinin savaş kayıp dosyası açıklandı

Irak hükümetinin, şiddet olaylarında ölenlerin defnedilmesi için verdiği izin belgelerine göre, 2005'ten bu yana 87 bin 215 Iraklı öldü.



AP haber ajansı, bombalı saldırılardan infaz tipi cinayetlere kadar şiddet olaylarında ölenlerle ilgili olarak Irak Sağlık Bakanlığının tuttuğu listeyi, adının açıklanmasını istemeyen bir bakanlık yetkilisinden aldı.



Iraklı yetkili, bu rakamın gerçek rakamdan yüzde 10-20 daha az olabileceğini belirterek, binlerce kişinin hala kayıp olduğuna ya da savaş ortamında birçok kişinin resmi yetkililerden defin izni alınmadan gömüldüğüne dikkati çekti.



Ajans, hastane kaynaklarından alınan rakamlar, medyaya yansıyan haberlerdeki ölü sayısı ve ellerindeki kanıtların derinlemesine bir incelemesi sonucu elde edilen sayılarla bakanlıktan elde edilen son rakam birleştirildiğinde, 2003'te başlayan işgalden bu yana 110 bin 600'den fazla

Iraklı sivilin öldüğü sonucuna varılabileceğini kaydetti.



Irak Sağlık Bakanlığı 2005'ten bu yana, defin işlemi için verilen izinlerin istatistiğini tutuyor. Ancak 2003 ile 2004 yılı için güvenilir rakamlar bulunmuyor.



Sağlık Bakanlığının 1 Ocak 2005 ile 28 Şubat 2009 arasında tuttuğu kayıtlar, 2006 ve 2007 yıllarında zirveye tırmanan mezheplerarası çatışmaların ne kadar yıkıcı olduğunu da ortaya koyuyor.



Bakanlığın resmi istatistiklerindeki toplam 87 bin 215 ölümün 59 bin 957'si, 2006 ve 2007 yıllarına ait.