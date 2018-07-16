Irak hükümetine ''göstericilerin taleplerini dikkate alın'' çağrısı

Irak'ta 50'den fazla yerel örgütü bünyesinde bulunduran insan hakları koalisyonu, hükümete ülkenin güneyindeki göstericilerin taleplerini görmezden gelmeme uyarısında bulundu.

AA'nın haberine göre, insan hakları aktivistleri ve gazetecilerden oluşan "Irak Anayasasının 38. Maddesi" isimli koalisyonun üyesi Muhammed es-Selami, başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında "Yönetimi ve kentlerdeki yerel idareleri göstericilerin taleplerini görmezden gelmeyi sürdürmemeleri ve barışçıl göstericilere karşı güç kullanmamaları konusunda uyarıyoruz" dedi.

''Aksi takdirde gerilimi tırmandıracak adımlar atarız''

Protestocuların taleplerinin acilen dikkate alınması ve yolsuzluk yapan yetkililerden hesap sorulması çağrısında bulunan Selami, aksi takdirde gerilimi tırmandıracak adımlar atacaklarını vurguladı.

Güney illerindeki gösterileri desteklediklerini belirten Selami, eylemcilere, kamu ve özel kuruluşlara saldırmama, silah taşımama ve gösterilerin barışçıl niteliğini koruma çağrısı yaptı.

Selami ayrıca, hükümetin internete erişim yasağı uygulamasını, "ifade ve basın özgürlüğünün ihlali" olarak değerlendirdi.

"Irak Anayasasının 38. Maddesi" koalisyonu, yolsuzlukların ortaya çıkarılması için çaba sarf eden medya kuruluşlarını ve ifade özgürlüğünü savunmak için haziran ayında kurulmuştu.

Protestolar neden başlamıştı?

Irak'ın en güneyindeki petrol zengini Basra'da 8 Temmuz'da başlayan protestolar; kamu hizmetlerindeki eksiklik, işsizlik ve elektrik kesintileri yüzünden başlayıp başkent Bağdat'a kadar sıçramıştı. Necef'te yüzlerce protestocu havalimanını basmış, Meysan'da da devlet daireleri ile iktidara yakın örgütlerin binalarına yönelik saldırılar olmuştu.

Basralılar, yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların yerine kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.