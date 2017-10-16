Irak hükümeti: Kerkük'te PKK varlığı savaş ilanı

Irak Milli Güvenlik Konseyi tarafından bugün yapılan açıklamada, PKK'nın Kerkük'teki varlığının "savaş ilanı" olduğu belirtildi.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Kerkük'te resmi güvenlik güçlerine ait olmayan silah grupların bulunması" konusunda uyarıda bulunuldu. Bu durumda sessiz kalınamayacağı belirtilerek, "bunun Iraklılara ve hükümet güçlerine savaş ilanı" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "merkezi hükümetin ve resmi güvenlik güçlerinin Irak halkını ve aralarında Kürtlerin de bulunduğu bütün unsurları ve Irak'ın egemenliğini ve bütünlüğünü savunma görevini sürdüreceği" vurgulandı.

Iraklı Kürt yetkililer bu iddiaları reddederek, Kerkük'te PKK'nın olmadığını savundu. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IBKY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver "Kerkük'te PKK güçleri bulunmamaktadır, sadece PKK sempatizanı olan bazı gönüllüler bulunmaktadır" açıklamasını yaptı.

Peşmerge bölgeden çekilmedi

Peşmergenin Kerkük'ten çekilmesi için verilen 48 saatlik süre, Pazar günü sabaha karşı doldu. Reuters'a konuşan İran destekli Haşdi Şabi'nin sözcüsü Ali el Hüseyni şu noktada yeni bir emrin verilmesini beklediklerini söyledi. Sürenin 24 saat uzatıldığı yönünde yapılan açıklamalar da yalanlandı.

Kerkük'te kent merkezi, hava üssü ve üç petrol sahasını içine alan bölge, 2014 yılında IŞİD'in bölgeden temizlenmesinden bu yana peşmergenin kontrolü altında.

Bölgedeki gelişmeleri yakından izleyen uluslarası haber ajansları, Kürt ve Iraklı güçlerin sahadaki pozisyonlarını koruduğunu, herhangi bir askeri hareketlilik olmadığını aktarıyor. Ancak, Kerkük'te yaşayanların çatışma ihtimaline karşı silahlarla sokakta beklediği belirtiliyor.

Krizin aşılması için Süleymaniye'de görüşme

Kerkük'te bekleyiş sürerken, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani krizi görüşmek üzere bölgeye gitti. İran'ın dini lideri Hamaney'e yakınlığı ile bilinen Süleymani'nin, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden üst düzey isimlerle görüşme yaptığı aktarılıyor.

Süleymaniye'de de önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşme Irak'ın Kürt Başkanı Fuad Masum ve IKBY Başkanı Mesud Barzani'yi bir araya getirdi. Dukan ilçesinde yapılan görüşmeye, bölgenin iki önemli siyasi partisi Kürdistan Demokratik Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden de temsilciler katıldı. Toplantıda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Celal Talabani'nin eşi Heroxan Talabani ve IKYB Genel Sekreter Yardımlcısı Kosret Resul gibi önemli isimler de yer aldı.

4 saat süren toplantının ardından Mesud Barzani'nin danışmanı Hemin Hewrami Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı:

"Bölgedeli mevcut açmaza barışçıl bir çözüm getirmeye hazırız. Askeri seçeneği reddediyoruz, ama kendimizi savunmaya hazırız. Ne IKYB nede IKDP tarafından Bağdat ile tek taraflı hiçbir müzakere yapılmayacak. Eğer Bağdat ile herhangi bir müzakere olacaksa tüm Kürdistan taraflarını temsil eden ortak bir delegasyon tarafından yapılacak. IKDP/IKYB referandum sonuçlarını geçersiz sayılması için yapılan tüm talepleri reddeder. Önkoşulları reddeder."

Bölgede gerginliği tırmandıran 25 Eylül'de Kuzey Irak'ta gerçekleşen bağımsızlık referandumu oldu. Bağdat yönetimi, Irak'ta statüsü tartışmalı kentler arasında yer alan Kerkük'ü de kapsayan referandumdan yüzde 92 ile çıkan bağımsızlık sonucunu tanımıyor ve sonucun iptalini istiyor.

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Reuters/AFP,JD/ÖA