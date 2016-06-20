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Dünya
Deutsche Welle

Irak hükümeti: Felluce'nin büyük bölümü geri alındı

Irak yönetimi IŞİD'e karşı başlatılan operasyonda, Felluce kentinin büyük bölümünün geri alındığını duyurdu.

20 Haziran 2016 13:21


Irak'ta, Felluce kentini kontrolü altına alan IŞİD örgütüne karşı başlatılan operasyonda başarı sağlandığı açıklandı. Başbakan Haydar İbadi pazar akşamı televizyondan yaptığı açıklamada, kentin büyük bölümünün geri alındığını duyurdu.

İbadi, Irak güvenlik güçlerinin kentin büyük bir bölümünde kontrolü yeniden sağladığını belirterek, ‘Felluce'nin kurtarılacağı sözü verdik ve kenti geri aldık' açıklamasını yaptı. İbadi, güvenlik güçlerinin kentin küçük bir bölümü dışında kontrolü sağladığını kaydetti.

Başkent Bağdat'a 50 kilometre mesafede bulunan Felluce kenti, 2014 yılında IŞİD'in kontrolüne geçti. Irak hükümeti kenti geri almak için Mayıs ayında bir operasyon başlatmıştı.

On binlerce sivil kaçıyor

Norveç Mülteciler Konseyi (NRC) Felluce'de Irak güvenlik güçleri ve IŞİD örgütü arasında devam eden çatışmalar nedeniyle, sivillerin kentten kaçmaya çalıştıklarını, son üç günde en az 30 bin insanın kenti terk ettiğini açıkladı. NRC, kentteki insani krize karşı uyarıda bulunarak, yeteri kadar çadır ve su bulunmadığına dikkat çekti.

Örgüt, yaşlı, kadın ve hamile daha çok sayıda insanın kentte mahsur kaldığını açıklayarak, bir ay önce operasyonların başlamasının ardından 32 bin kişinin kentten kaçmayı başardığını bildirdi.

Örgüt, artan mülteci sayısı üzerine Irak yönetimine insani felakete karşı gerekli önlemleri alma çağrısı yaptı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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IrakIŞİDFelluceHaydarBağdatMayısNorveçMülteciler KonseyiFelluce IrakNRCDeutsche Welle Türkçe DW/AFP GA/BK

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