Irak Hükümet Sözcüsü Talal: İsrail ile normalleşme yok

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Irak Anayasası’nın İsrail ile normalleşmeyi yasakladığını ifade etti.

Irak Hükümet Sözcüsü Ahmet Molla Talal, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail ile ilişkilerini normalleştirme adımına yönelik soru üzerine Talal, bunun bir iç mesele olduğunu ifade etti. Talal, "Irak Anayasası İsrail ile ilişkilerimizin normalleştirilmesini yasaklıyor" ifadelerini kullandı.

Talal, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin Ürdün’de düzenlenen üçlü zirve toplantısında başkenti Kudüs olan Filistin’in davasına önem verdiğini hatırlattı.

Öte yandan Iraklı Şii Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim de yaptığı bir açıklamayla, İsrail’in "Irak’ta sanal elçiliğimiz açıldı" açıklamasını sert bir dille eleştirdi. Söz konusu açıklamayı kışkırtıcı bir girişim olarak nitelendiren el-Hekim, "Irak hükümeti ve halkının kardeş Filistin halkının adil davasından yana gösterdiği tutum sürüyor" şeklinde konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Irak’ta sanal elçiliğinin bulunduğunu ve Irak’ın İsrail ile ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda arzuları olduğunu öne sürmüştü.