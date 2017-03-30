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BBC Türkçe

Irak güvenlik güçleri Musul'un Eski Kent bölümüne giriyor

Irak güçleri, Musul'un Eski Kent bölümüne girmekte olduklarını ve IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 'halifeliği ilanı' açıklamasını yaptığı camiye yaklaştıklarını açıkladı.

30 Mart 2017 00:09

Irak güçleri, Musul'un eski kent bölümüne girmekte olduklarını ve IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin 'halifeliği ilanı' açıklamasını yaptığı camiye yaklaştıklarını açıkladı.

Federal Polis Müdürü Korgeneral Raed Cavdat, Büyük El Nuri Camii'nin olduğu alanı kuşatmaya aldıklarını söyledi.

Bağdadi 'halifelik' açıklamasını 2014 yılında bu camide yapmıştı.

Cavdat ayrıca, polis güçlerinin Katip El-Ban mahallesi ve El-Malab spor stadyumunun kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Irak güvenlik güçleri Ekim ayında Musul'u IŞİD'den geri almak için büyük bir harekât başlatmıştı.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin de desteklediği Irak güçleri, Musul'un doğu bölümünde kontrolü sağlamıştı.

Irak güçleri Batı Musul'un alınması için 19 Şubat'ta yeni bir operasyona başlamıştı.

Reuters haber ajansının çatışma bölgesindeki muhabirleri, helikopterlerin Musul'un Eski Kent bölümündeki mevzilerini bombaladığını bildirdi.

Bölgeden kaçan siviller de Eski Kent içinden çatışma sesleri duyduklarını söyledi.

Korgeneral Cavdat, IŞİD'in 'sağlık bakanı' Saadallah Ebu Şuayib'in operasyonlarda öldürüldüğünü de söyledi.

Öte yandan batıdaki Tel Afer kasabasında ise Irak güçlerinin hava saldırıları düzenlendiği ve bazı IŞİD karargahlarını imha ettiği bildirildi.

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